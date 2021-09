Verimatrix annonce le lancement d'un nouveau service de surveillance des applications mobiles

(Boursier.com) — Verimatrix annonce ce jour le lancement d'un nouveau service de surveillance des applications mobiles, une extension de ses solutions primées App Shield et Code Protection, et qui sera présenté cette semaine lors de l'événement Money 20/20 Europe.

Du 21 au 23 septembre, sur le stand D140 du centre des congrès RAI d'Amsterdam, Verimatrix présentera son nouveau système de surveillance et de contrôle de la sécurité des applications mobiles permettant à ses clients, nouveaux et existants, de disposer de données et de solutions de protection nécessaires pour leurs applications sensibles.

Cette nouvelle solution de surveillance sera disponible à la fois pour Verimatrix App Shield et Verimatrix Code Protection. App Shield est un service SaaS, sans modification nécéssaire du code, offrant une protection de cybersécurité inégalée à toute application Android ou iOS. Il suffit aux développeurs de télécharger leur application sur la plateforme App Shield de Verimatrix pour recevoir en retour une version sécurisée prête à être publiée sur un app store, étape finale essentielle et l'une des meilleures pratiques du processus de publication d'une application professionnelle. Les clients de Verimatrix Code Protection peuvent accéder à la surveillance des applications sur la même plateforme cloud.