Verimatrix : à nouveau primé

(Boursier.com) — Le fournisseur de solutions innovantes en cybersécurité, Verimatrix, a reçu l'or, ainsi que deux médailles d'argent et une de bronze lors des 14e Stevie Awards pour la vente et le service client.

Les "Stevie Awards" récompensent Verimatrix pour le niveau d'excellence de son Service Client, comme en témoigne son score de satisfaction de 99% en 2019 - une année au cours de laquelle l'entreprise a été acquise par Inside Secure, fusionnant ainsi ses produits, ses processus et ses équipes, tout en assurant une transition vers un modèle commercial de "logiciel en tant que service" basé sur le "cloud".

En récompense des efforts exceptionnels fournis par les équipes internationales de support technique Verimatrix, l'entreprise a également reçu les "Stevie Awards" suivants :

- Médaille d'argent pour "Département service client de l'année" - Logiciels informatiques - 100 employés ou plus.

- Médaille d'argent pour "Département service client de l'année" - Télécommunications.

- Médaille de bronze pour "Equipe service client de l'année" - Industrie des technologies.

Les "Stevie Awards" sont les prix les plus prisés au monde pour le secteur professionnel. Ils ont été créés en 2002 pour reconnaître publiquement et honorer les réalisations et contributions positives d'organisations et de professionnels du monde entier. Plus de 2.600 nominations d'organisations de toutes tailles, dans presque toutes les industries et 48 pays, ont été évaluées lors du concours de cette année. Les lauréats ont été déterminés par la moyenne des scores donnés par plus de 180 professionnels dans le monde répartis en 7 comités spécialisés.