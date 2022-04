Verimatrix : -5%

(Boursier.com) — Verimatrix recule de 5% à 0,939 euro, alors qu'au 1er trimestre 2022, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires total de 12,7 millions de dollars (20,1 M$ l'année précédente ; -37% de revenu), porté par la croissance à deux chiffres des abonnements, la quasi-stabilisation des revenus de maintenance et une baisse du revenu non récurrent supérieure aux attentes.

Grâce à la dynamique continue de l'offre par abonnement, en particulier le succès des produits Threat Defense et Streamkeeper récemment lancés, les revenus récurrents générés grâce aux abonnements ont augmenté de 12% à 1,6 M$ (1,4 M$ durant la même période en 2021). Ce montant représente près de 13% du revenu total de la période, contre 7 % l'année précédente.

Les revenus non récurrents ont baissé de 51% à 6,5 M$, principalement en lien avec le repli des ventes de licences perpétuelles. Le recul des licences s'explique par un effet de base défavorable — en particulier, les ventes de licences avaient augmenté de 41% au T1 2021 en raison du report partiel des commandes passées au cours du trimestre précédent, un environnement particulièrement difficile dans la région d'Amérique latine, et plus généralement l'impact du changement d'approche commerciale lié à l'évolution du modèle de revenus.

Maintien de l'objectif annuel

Le début d'année a été encourageant, sous-tendu par une croissance saine du chiffre d'affaires et de l'ARR tirés des abonnements, et par les effets positifs du renforcement de l'organisation commerciale et la poursuite des efforts de marketing consacrés au lancement des produits Threat Defense et Streamkeeper ; autant de facteurs soutenus par une structure financière robuste.

Verimatrix envisage par conséquent les prochains trimestres avec confiance et réitère son objectif pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance à deux chiffres du revenu récurrent total.

La mise en oeuvre du nouveau plan stratégique pour 2025 est déjà bien avancée et l'ambition du Groupe, qui entend consolider sa position de leader reconnu en matière de protection des contenus et des appareils de l'avenir connecté, demeure intacte.

Portzamparc parle d'une publication "en demi-teinte"..."Bien que faibles sur le T1, les licences perpétuelles devraient se reprendre sur l'année en raison d'un bon pipeline commercial. Nous retenons par ailleurs la bonne progression de l'abonnement dans l'ARR global (+39%), et comprenons que le nombre de clients embarqués dans la partie abonnement est en hausse"..."Nous ajustons à la baisse notre scénario 2022 de chiffre d'affaires à 63,2 M$ -12% (vs 68,9 M$ -4% précédemment), induisant un EBITDA en perte (-2,6 M$, marge -4,2%, vs 1,7 M$ marge 2,5% précédemment). Nous abaissons donc notre objectif de 1,9 à 1,8 euro mais restons à Acheter" conclut l'analyste.