Verimatrix : +10% !

(Boursier.com) — Verimatrix grimpe de plus de 10% ce vendredi à 2,57 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 26,3 M$ au T3 2020. L'activité stratégique logiciels est ressorti en hausse de 11% sur un an sur une base pro forma avec une forte progression des revenus de licences portée principalement par les ventes additionnelles auprès des clients existants. Le chiffre d'affaires est ainsi de 70,4 M$ sur les 9 premiers mois de 2020.

L'objectif de chiffre d'affaires est de 100 Millions de Dollars pour l'exercice 2020, avec une marge d'EBITDA d'environ 26%. "Cette publication s'inscrit dans la continuité de la stratégie adoptée par le management, à savoir augmenter les revenus récurrents par le biais de l'abonnement et du SaaS, et poursuivre les synergies commerciales" commente Portzamparc. Fort de cette bonne publication, Verimatrix annonce attendre un objectif de chiffre d'affaires de 100 M$ sur l'année, et une marge d'EBITDA de 26%... "Dans l'attente d'un contact avec le management pour réajuster notre scénario, nous restons à 'Acheter' avec un objectif de cours de 2,68 euros" conclut l'analyste.