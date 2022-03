Verimatrix : 1 euro

(Boursier.com) — Verimatrix grimpe de 2% ce vendredi à 1 euro, alors que sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 88,46 M$ (94,89 M$ en 2020), soit une baisse de 7% sur un an. En excluant les revenus non récurrents issus des ventes réalisées sur la base des produits NFC, cédés en décembre 2021, et correspondant à 16,6 M$, le chiffre d'affaires du groupe pour l'activité principale de logiciels a diminué de -24% en glissement annuel. Conformément aux anticipations du Groupe et à son ambition d'évoluer vers un modèle Saas, les revenus récurrents provenant du SaaS et de l'abonnement se sont élevés à 5,6 M$ pour l'ensemble de l'année 2021, en hausse de +11% par rapport à 2020.

La marge brute s'est établie en 2021 à 66,7 M$ (78,1 M$ en 2020). Cette baisse de la marge brute est due à la nature du mix commercial intégrant le programme de licences NFC, activité générant une marge de l'ordre de 71% accompagnée d'une moindre absorption des coûts fixes. En excluant la contribution du programme de licences NFC de la marge brute 2020, celle-ci ressort à 76,4% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge brute 2021 de 75,4% du chiffre d'affaires.

Les charges opérationnelles ont diminué en 2021, s'établissant à 51,8 M$ (58,4 M$ un an auparavant). Le résultat opérationnel ajusté 2021 s'établit à 14,9 M$ (19,7 M$ réalisé en 2020). Le résultat opérationnel est de 8 M$ (11,8 M$ réalisé en 2020).

L'Ebitda pour l'ensemble de l'année a atteint 19 M$, soit 21,5% du chiffre d'affaires (24 M$ en 2020 et 25,3% du chiffre d'affaires). En excluant la contribution du programme de licence de brevet NFC qui a généré 13,6 M$ d'Ebitda en 2021, l'Ebitda ressort positif de 5,4 M$ à périmètre constant.

En 2021, le groupe a généré un résultat net consolidé de 3,7 M$ (-11,4 M$ en 2020).

La dette nette s'élève à 0,7 M$ au 31 décembre 2021 (11,5 M$ au 31 décembre 2020). Les activités d'exploitation ont généré 26,9 M$ de flux de trésorerie en 2021 (12,6 M$ en 2020).

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement représentent 16,7 M$ en 2021 et comprennent le remboursement anticipé partiel de l'emprunt obligataire unitranche pour 15 M$ réalisé en mars 2021.

Verimatrix a par ailleurs annoncé son plan stratégique, feuille de route du groupe jusqu'en 2025. Verimatrix prévoit un retour de la croissance en 2023. "La mise à jour de notre scénario est compensée par la dégradation des paramètres de marché et notre objectif de cours n'en ressort pas modifié (1,9 euro). Nous passons de Conserver à Acheter" commente sobrement Portzamparc.