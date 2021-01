Verimatix : ses solutions retenues par OliveX Holdings

(Boursier.com) — OliveX Holdings Limited, entreprise de bien-être et de fitness en ligne basée à Hong Kong, a sélectionné deux des solutions de cybersécurité Verimatrix pour son offre KARA Smart Fitness. OliveX a fait le choix des solutions App Shield et Code Protection de Verimatrix, faciles à déployer et basées sur le Cloud, soulignant les nombreux avantages de l'approche automatisée de Verimatrix dans la mise en oeuvre de solutions de sécurité fondamentales ainsi que les options flexibles de son support client pour répondre à ses besoins spécifiques.

Selon un rapport publié au début du mois de décembre dernier, le marché mondial du fitness en ligne devrait passer de 6,04 milliards de dollars en 2019 à 59,23 Mds$ d'ici 2027. L'offre KARA Smart Fitness, qui diffuse en direct et en différé les programmes de célèbres entraîneurs sportifs au domicile des utilisateurs, utilise des applications mobiles ainsi qu'un véritable écran interactif alimenté par une intelligence artificielle basée sur une caméra. Ce dispositif, qui fonctionne comme un miroir ordinaire lorsqu'il est éteint, propose une multitude de cours allant de la boxe à la méditation. La caméra, qui détecte les mouvements, peut compter les calories, prodiguer des conseils pour corriger la posture, et même proposer des compétitions en direct avec d'autres utilisateurs. Par son approche axée sur le gaming, l'entreprise encourage également les utilisateurs à exprimer leur passion pour le jeu et à la conjuguer avec des séances d'entraînement plus longues et plus ludiques. En outre, le gaming étant déjà positionné comme le plus grand type de média consommé dans le monde, la société considère la gamification comme une opportunité considérable pour son secteur.