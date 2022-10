Vergnet vise la certification ISO 45001

(Boursier.com) — Vergnet , qui est déjà certifié ISO 9001 (système de management de la Qualité) et ISO 14001 (management environnemental), souhaite compléter sa démarche vers une certification ISO 45001 : "Management de la santé et de la sécurité au travail" qui permettra d'offrir le package complet des systèmes de certification de managements exigés dans les appels d'offres internationaux.

"La reconnaissance par les Nations Unies, les certifications ISO 9001, 14001 et prochainement 45001 sont des motifs de fierté et de satisfaction. Cela récompense nos actions et conforte notre mission qui, depuis l'origine, vise à améliorer le quotidien de ceux qui vivent dans des conditions climatiques et géographiques difficiles en répondant à des besoins essentiels et en contribuant à leur indépendance énergétique. Elles constituent également des raisons supplémentaires de sélectionner les solutions de Vergnet car les donneurs d'ordre sont de plus en plus exigeants en matière de RSE", commente Cyril Ledran, DG de Vergnet.