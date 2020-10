Vergnet : une perte nette de 1,8 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Pour Vergnet, le chiffre d'affaires du premier semestre est de 6,40 M contre 6,64 ME en 2019.

Le Résultat net est de -1,8 ME contre -1,2 ME.

La trésorerie a été soutenue de manière décisive par deux prêts garantis par l'Etat (PGE), pour un montant de 1,5 ME, complétés au second semestre par un prêt BPI Atouts de 0,7 ME. Ces prêts ont ainsi en partie compensé les retards de paiement constatés.

Les démarches visant à reconstituer un pool de banques apportant les garanties contractuelles, notamment sur le plan de la trésorerie, se poursuivent. De même, la gestion des contentieux concernant des créances contestées du redressement judiciaire reste active. Vergnet a ainsi obtenu un arbitrage international qui le dégage de 2,5 ME de risque contentieux...