Vergnet : un projet d'entreprise tourné vers l'avenir

(Boursier.com) — Malgré les difficultés qui ont marqué les derniers exercices du Groupe Vergnet -absence de pool bancaire de garanties, épidémie de la COVID-19, lourdes conséquences en matière de prix et de perturbation de la supply chain- l'entreprise a préparé l'avenir par une politique de Recherche Développement active, et par la mise en oeuvre de la stratégie définie dès 2018. Cette mise en oeuvre récolte ses premiers fruits en 2022.

La politique de Recherche et Développement prend diverses formes, dont les plus importantes sont le lancement des études d'une nouvelle éolienne (GEV-NG) et le développement d'une nouvelle unité de potabilisation portable (ECHLO.2).

Générateur éolien

A travers le nouveau générateur éolien Vergnet 'GEV-NG', Vergnet reste fidèle à ses racines : il s'agit d'une machine anticyclonique rabattable, d'une puissance de 550 kW, double de celle de l'actuelle éolienne, conçue pour les réseaux faibles à très forte proportion d'énergies renouvelables, pouvant entrer dans une gestion hybridée. Les marchés visés sont les marchés historiques de Vergnet : les zones insulaires et potentiellement soumises aux cyclones ; les zones isolées difficiles d'accès où les infrastructures ne permettent pas l'installation de turbines de très grande capacité.

Outre une puissance doublée, la nouvelle machine en développement produira et sera maintenue à un coût concurrentiel. La densification de l'habitat nécessite, de plus, une turbine ayant un faible niveau d'émissions acoustiques.

Le calendrier de développement de cette nouvelle machine prévoit l'installation d'un prototype vers la fin de 2022, les premières installations en 2024. Pour les premières années de lancement, un volume d'installation de 40 à 60 machines par an semble possible, à partir de la connaissance que Vergnet a de ses marchés.

Nouvelle unité de potabilisation portable ECHLO.2

Utilisable dans une large plage de température, de -20oC à +50oC, l'ECHLO.2, entièrement développé par les équipes de Vergne, est un produit simple d'utilisation, robuste, peu encombrant et léger, capable de fonctionner en environnements extrêmes. Il peut être utilisé avec nombre de sources d'énergie différentes, y compris la batterie d'une voiture. D'autres options ont été développées dans la période récente. Tous les tests réalisés en 2021, y compris sur le terrain, ont été concluants dans toutes les conditions.

En 2022, la commercialisation multicanale va démarrer avec un réseau de partenaires privilégiés, les filiales du Groupe Vergnet, l'approche directe d'ONG et de clients publics, ainsi que la vente en ligne par Photalia, la filiale du Groupe qui a développé ECHLO.2. L'objectif de vente pour 2022 est d'une centaine d'appareils. Les objectifs commerciaux portent, en montée progressive, sur plusieurs centaines d'ECHLO.2 par an.

Exercice 2022

L'exercice 2022 repose, en particulier, sur deux piliers essentiels : le contrat d'Agadez (Niger) et la filiale Vergnet Pacific. Au total, le chiffre d'affaires consolidé devrait s'établir au-delà de 30 ME sur la base des contrats bénéficiant aujourd'hui de garanties. De nouvelles garanties permettraient d'aller au-delà de ce chiffre. Sur ces bases, le résultat net consolidé devrait revenir autour de l'équilibre après plusieurs années difficiles.

Le contrat d'Agadez

Les hausses de prix de revient du Groupe d'une part, certaines évolutions du Groupement et de notre client d'autre part, ont conduit à renégocier divers éléments du contrat initial. Cette renégociation vient d'aboutir. Elle conduit à un chiffre d'affaires pour Vergnet de plus de 24 ME, dont la plus grosse part en 2022.

Ce contrat devrait être mis en vigueur au 31 janvier 2022, pour une durée de 16 mois. Vergnet a obtenu l'appui de la banque BGFI pour la garantie de ce contrat, et de la BPI, contre-garant à 80%.

Vergnet Pacific

Issu de la stratégie de décentralisation du Groupe, Vergnet Pacific connaît une grande réussite tant en chiffre d'affaires (près de 7 ME en 2021) qu'en marge. La filiale rayonne sur toute la zone Pacifique (Wallis et Futuna, Fidji, etc). Son activité, en plein développement, est très équilibrée entre grands projets, contrats de proximité (contracting) et maintenance.

A Ouvéa, l'entreprise a décroché sa première centrale de production d'énergie photovoltaïque en tant qu'exploitant (Independant Power Producer). Elle vient d'être lauréate d'une seconde centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 3,9 MWc en province Nord de la Nouvelle Calédonie qui se situe en terre coutumière (tribu d'Oundjo) où la filiale exploite pour le compte de son client une centrale éolienne de 11,55 MW depuis 2005. Elle sera la première tribu calédonienne alimentée 100% en mixte énergie renouvelable (Eolien et Photovoltaïque).

Vergnet Pacific bénéficie d'un appui confirmé de la BCI, première banque de la Nouvelle-Calédonie, pour ses besoins en garantie et en financement. Les évolutions stratégiques du Groupe vers une empreinte géographique élargie et une plus forte décentralisation conduiront à une adaptation de l'organisation du Siège, en distinguant mieux les activités opérationnelles, les fonctions d'appui et les fonctions de holding dans un objectif de réduction des coûts, qui ont déjà été abaissés en 2021.