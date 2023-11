Vergnet : Un nouveau projet pour redresser l'activité du Groupe

(Boursier.com) — Vincent de Mauny, Directeur Général de Vergnet, a présenté jeudi 9 novembre sa feuille de route pour les prochains mois... "Depuis sa nomination fin juillet 2023 et après un état des lieux de la situation (historique de gouvernance complexe, modèle d'exploitation moins efficient, structure financière dégradée et perte de confiance des parties prenantes), il a pris des premières mesures telles que le lancement d'un audit complet (en cours de finalisation) et la mise en place d'une nouvelle gouvernance, avec une volonté affirmée de retourner rapidement la situation".

La direction a identifié trois axes prioritaires qui devraient constituer la base du futur plan stratégique de Vergnet :

1. Mise en place d'une gouvernance resserrée et transparente;

2. Réaligner les structures et moyens de Vergnet à la mesure des besoins du Groupe;

3. Fixer les priorités stratégiques et tactiques par zones géographiques d'activité.

"Fort de ces lignes de force, du savoir-faire indéniable de Vergnet, et d'une volonté certaine de redonner à la société panache, croissance et rentabilité, le management étudie de nouveaux moyens de financements pour mener à bien ses développements" conclut le groupe.