Vergnet : un léger bénéfice sur le dernier exercice

(Boursier.com) — En 2019, Vergnet a été confronté à une baisse de chiffre d'affaires de 33% à 11,6 ME du fait du décalage des deux contrats signés les plus importants.

Dans ce contexte compliqué, Vergnet dégage, pour la deuxième année consécutive, un résultat net égèrement positif à +0,15 ME.

Vergnet affiche des fonds propres de plus de 5 ME et un endettement financier quasi nul.