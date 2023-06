Vergnet : un contrat de plus de 2 ME au Brésil

(Boursier.com) — Vergnet do Brasil a annoncé la signature d'un nouveau contrat avec Elis Energia, un développeur majeur bien implanté dans le pays qui opère dans le segment des infrastructures énergétiques, engagé dans la conception, la mise en oeuvre, l'investissement et l'exploitation de centrales photovoltaïques et spécialiste des projets sur le réseau décentralisé, équivalent de la basse tension ou du réseau Enedis en France.

Concrètement, le partenariat de type EPC, c'est-à-dire avec prise en charge de la fourniture, réalisation et mise en service de l'installation, concerne une usine photovoltaïque d'une puissance totale de 4 MWc d'un montant de 2.007 kE dans la ville de Bom Jesus dans l'état de Piauí, situé dans la région nord-est du Brésil.

Ce partenariat illustre la volonté du groupe de s'associer avec d'autres développeurs français présents au Brésil dans les prochains mois. Des discussions sont actuellement en cours et ces derniers sont séduits par le savoir-faire et l'expérience de Vergnet en matière de gestion de projets photovoltaïques de taille intermédiaire.

Grâce à une équipe multidisciplinaire de 55 personnes -ingénieurs, gestionnaires de projet, techniciens, électriciens, installateurs- Vergnet a la capacité de répondre à l'ensemble des besoins des développeurs qui interviennent dans le domaine de l'énergie solaire dans un pays au potentiel de business élevé.

Pour Cassio Reigado, Directeur de Vergnet do Brasil, "Ce contrat conclu avec un acteur important du marché brésilien constitue d'abord un vrai travail d'équipe entre notre filiale et le siège du groupe. Nous sommes également fiers de savoir que notre nouveau client avait reçu une recommandation très positive d'un autre de nos clients pour lequel nous avons installé une centrale à Guanambi, ville située dans l'état de Bahia. Cela prouve enfin la compétitivité de nos solutions. Désormais, la réalisation de notre objectif de 2 millions d'euros de nouveaux contrats en 2023 a été atteint".

En séance, l'action Vergnet bondit de +9,47% à 0,208 euro.