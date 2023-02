Vergnet : un carnet de commandes bien garni

(Boursier.com) — Après un 1er bilan du Plan 3R en termes d'actions visant à favoriser le "Renouveau" et la "Redynamisation" du Groupe, Vergnet annonce des perspectives positives concernant le volet "Reconquête" de son plan stratégique. En effet, le second semestre de l'année 2022 a permis de consolider et de développer les collaborations avec les clients actuels du Groupe d'une part et le new business d'autre part. Concrètement, le carnet de commandes s'élève au 31 décembre 2022 à 69.773.000 euros déjà signés pour l'année 2023.

Ces commandes concernent toutes les solutions et expertises proposées par le Groupe et se répartissent sur l'ensemble des zones dans lesquelles Vergnet est présent : Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Fidji, Niger, Brésil, Caraïbes...

"Nous démarrons l'année confiants et sereins grâce à un montant de commandes conforme à nos objectifs. Nous sommes convaincus que 2023 sera l'année de la reconquête commerciale pour Vergnet dans le monde", commente Cyril Ledran, DG de Vergnet SA.