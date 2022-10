Vergnet : un 1er semestre difficile

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Vergnet au 1er semestre ressort à 6,48 millions d'euros (6,53 ME en 2021).

Pour Vergnet, le 1er semestre s'est inscrit dans un contexte globalement compliqué avec la guerre en Ukraine qui a perturbé le marché mondial en sus des problématiques liées à l'épidémie de COVID-19, avec des conséquences directes et indirectes importantes pour le Groupe qui ont pesé sur l'activité.

Le Groupe a décidé de faire sa révolution et de développer une stratégie claire, honnête et pérenne. Sur le plan de l'activité, le carnet de commandes notamment permet au Groupe d'envisager une année 2023 d'intense réorganisation et de renégociation avec ses partenaires bancaires.

Au 31 décembre 2021, le Groupe disposait d'un carnet de commandes de 38,3 millions d'euros, dont 30,1 ME relatifs à des projets EPC en Asie Pacifique et en Afrique, 8,1 ME correspondant à des activités de maintenance (O&M), et enfin d'autres petits contrats d'installations photovoltaïques.

Au 1er semestre 2022, Vergnet a signé plus de 40 ME de nouvelles commandes dont 32,5 ME uniquement pour des projets EPC.

Ainsi l'encours de cautions bancaires au 30 juin 2022 était de 10,3 ME (multiplié par 5 depuis fin 2021) dont 8 ME sur le projet Agadez et 1,4 ME pour les projets de Micronésie.

Le résultat d'exploitation s'établit à -3,78 ME (-2,76 ME un an plus tôt).

Le résultat semestriel consolidé s'établit à -4,06 ME (-2,88 ME un an plus tôt).