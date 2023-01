Vergnet : tirage d'une 5e tranche obligataire de 700 kE

(Boursier.com) — Vergnet a sollicité le tirage d'une 5e tranche de 280 OCABSA dans le cadre du contrat de financement conclu en date du 23 septembre 2022 et amendé le 30 novembre suivant.

Cette tranche s'élève à un montant de 700 000 euros, qui sera utilisé au développement de différents projets en cours et à venir.

- Projet de Yap en Micronésie : mises à jour de l'Hybrid Wizard et du Scada, deux systèmes de gestion de l'énergie et de contrôle et d'acquisition de données en temps réel.

- Projet Agadez au Tchad : nouvelle expédition et livraison de générateurs diesels

- Projets dans la zone Asie-Pacifique : mises en oeuvre de nouveaux projets signés par Vergnet à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

"Cette nouvelle tranche va nous permettre d'accélérer l'avancement des projets dans le cadre de notre plan stratégique 3R et de répondre aux attentes de nos clients sur nos différents marchés", justifie Cyril Ledran, DG de Vergnet SA.