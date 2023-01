Vergnet : signe un avenant de 400 k$ à son contrat avec les Etats fédérés de Micronésie

(Boursier.com) — Les effets du plan 3R se confirment pour Vergnet dans la zone Asie-Océanie. Fin 2022, un avenant au contrat initial concernant le projet de Yap a été conclu pour une valeur de 400.000 dollars avec mise en vigueur immédiate.

Spécifiquement, l'avenant concerne des ajouts au projet de Yap avec une mise à jour importante de l'Hybrid Wizard, un système de gestion de l'énergie et du Scada, un système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel.

Il est rappelé que les deux projets de Yap et Kosrae, situés dans les Etats Fédérés de Micronésie, font partie d'un vaste programme de développement des énergies renouvelables dans le Pacifique déployé et financé par la Banque asiatique de développement. Il s'agit de projets multi-source qui font appel à l'ensemble des expertises et solutions proposées par le Groupe. Des projets hybrides qui intègrent des installations solaires au sol et en toiture, des systèmes de stockage de l'énergie par batteries et des systèmes automatisés destinés à piloter, garantir et optimiser en temps réel l'ensemble de la production et du réseau électrique des deux îles.

Signés le 17 janvier 2022 entre le gouvernement de Micronésie et Vergnet, ces contrats sont entrés en vigueur le 12 juillet 2022 annonçant le lancement de deux années de mise en oeuvre jusqu'à la mise en service des installations. Cette période sera suivie d'un programme de formation destiné à accompagner les deux fournisseurs d'électricité locaux dans leurs activités d'exploitation et de maintenance.

Ce développement se poursuivra pour répondre aux objectifs fixés par le gouvernement de Micronésie d'atteindre 100% d'accès à l'électricité d'ici 2025 et de créer un mix énergétique avec plus de 60% d'énergies renouvelables à l'horizon 2027.