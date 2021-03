Vergnet : ses éoliennes résistent à des conditions extrêmes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les éoliennes Vergnet ont, une fois de plus, confirmé leur fiabilité en Nouvelle-Calédonie début mars, se félicite le groupe. Le Territoire d'Outre-Mer, qui avait déjà connu une dépression tropicale forte fin janvier et début février, a en effet subi début mars le passage d'un cyclone tropical très intense (catégorie 3) générant des vents à 205 km/h et des rafales de 285 km/h. Les 115 éoliennes Vergnet du Territoire ont été repliées en position anticyclonique en 24 heures et une cellule de crise mise en place avec le client du groupe. Alors que des dégâts majeurs ont été constatés sur le réseau électrique, "seuls des dégâts très mineurs ont été relevés sur les éoliennes Vergnet".

Cette résistance a permis le redémarrage immédiat de la quasi-totalité des 115 éoliennes. "Ce résultat exceptionnel repose sur la conception brevetée et la fiabilité du matériel Vergnet, ainsi que sur la présence de proximité et la mobilisation des équipes de notre filiale Vergnet Pacific au service de ses clients", conclut le groupe.