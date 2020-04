Vergnet se tient après une publication rassurante

(Boursier.com) — Sur la séance, l'action Vergnet résiste bien à un marché déprimé (-4,3% sur le CAC40). Le titre gagne +3,84% à 0,203 euro. Le spécialiste de la production d'énergies renouvelables a publié des résultats 2019 montrant la résilience du groupe Vergnet à l'appui de perspectives favorables pour les années à venir, bien qu'à court terme les conséquences de l'épidémie de coronavirus plongent l'année 2020 dans l'incertitude.

Le discours de Vergnet se veut cependant rassurant : Si cette crise sanitaire n'est pas d'une trop longue durée, le groupe devrait ne pas en être trop affecté sur le plan de la production, aujourd'hui totalement arrêtée par les règles du confinement . D'ailleurs, hors production et services commerciaux, le groupe fonctionne normalement en télétravail.

Vergnet redoute cependant les difficultés de paiement que l'épidémie pourraient générer auprès de clients dépendants de la vente de pétrole pour les règlements en devises, le prix du pétrole ayant en un mois été divisé par 2.

Hormis cette incertitude majeure, l'exercice 2020 se présente sous les meilleurs auspices , puisque après les divers décalages de 2019, le carnet de commande devrait s'étoffer par la signature du contrat d'installation d'une centrale hybride à Agadez (Niger) dont Vergnet a remporté l'appel d'offres en association avec un groupe indien, en janvier 2020, contre 6 concurrents français et internationaux.

Vergnet est de plus en plus sollicité d'entrer dans des projets incluant l'exploitation des installations. Cet axe stratégique est donc maintenant d'actualité , indique le Conseil d'administration.

Vergnet visait un chiffre d'affaires de plus de 30 ME avant la crise du COVID-19, avec un résultat d'exploitation supérieur à 2,5 ME. Cette tendance à la progression, tant de chiffre d'affaires qu'en résultat d'exploitation, devrait encore s'accentuer en 2021.

Cependant, selon la durée et les conditions de sortie de l'épidémie, le groupe reverra ses prévisions. Si sa trésorerie le nécessite compte tenu de certains impayés, il recourra au plan gouvernemental de soutien à l'économie.

Rappelons que pour 2019, Vergnet a dégagé un léger bénéfice de 0,15 ME (0,59 ME un an plus tôt). Le groupe affiche maintenant d'un bilan assaini avec plus de 5 ME de fonds propres et un endettement financier quasi-nul. Sa trésorerie, si elle a été sollicitée en 2019, a tenu malgré les conditions de chiffre d'affaires creusé. Il n'a pas été nécessaire de faire appel à de nouveaux concours financiers externes en 2019. Début 2020, Arum Industries a conforté le bilan par un apport en compte-courant de 200 kE.