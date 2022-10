Vergnet se réorganise

(Boursier.com) — Le nouveau management du Groupe Vergnet, spécialiste de la production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce ses premières mesures dans le cadre du Plan 3R qui vise à faire de l'entreprise un acteur de tout premier plan de ce secteur.

Pour générer des sources de croissance pérennes, une valorisation de son offre (Gamme/Circuits/ Services), et se différencier d'une concurrence de plus en plus atomisée, Vergnet renoue avec son ADN et sa mission génétique : s'affirmer comme un créateur d'indépendance énergétique depuis 1989.

Vergnet se dote donc d'une nouvelle organisation conçue pour renforcer l'efficacité commerciale et opérationnelle, l'innovation et la diversification de solutions proposées par Vergnet. Une organisation favorisant l'implication de chaque collaborateur et dans laquelle le rôle de chacun est clairement identifié.

Concrètement, la transformation voulue par la nouvelle Direction Générale s'articule autour de 3 premières initiatives structurantes.

1/ Création de nouvelles directions

- Une Direction "Business Developpment" dont l'objectif est de faire émerger de nouveaux secteurs d'activité

- Une Direction "Commerciale" chargée de la fidélisation et de la conquête de nouveaux territoires

- Une Direction "Marketing et Communication" destinée à accroître la visibilité et l'attractivité de Vergnet

- Une Direction "Juridique" pour finaliser les contentieux et sécuriser les relations contractuelles avec les différents partenaires et clients de l'entreprise

2/ Rationalisation des filiales

Les différents pays sont regroupés autour de 4 zones clairement définies, une organisation fondée sur la profonde expertise de l'entreprise et l'expérience réussie de sa filiale Vergnet Pacifique, tête de pont de la zone Asie, qui infusera dans la société : Vergnet Europe ; Vergnet Asie-Océanie ; Vergnet Afrique ; Vergnet Amériques

3/ Nouvelle identité

Afin de signifier clairement la nouvelle dynamique de la société, une nouvelle identité est en cours de développement et devrait être rendue publique dans les toutes prochaines semaines.

"D'autres nouvelles relatives à la mise en place du plan 3R seront annoncées prochainement", indique l'entreprise.