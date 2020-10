Vergnet se donne les moyens de rebondir

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Vergnet indique avoir obtenu 2,2 ME de prêts dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement (1,5 ME de PGE et 0,7 ME de prêt BPI Atout). Le groupe a mis en place une police d'assurance-crédit de nature à sécuriser ses créanciers. Les démarches visant à reconstituer un pool de banques apportant les garanties contractuelles requises se poursuivent, ces garanties permettant notamment de bénéficier d'acomptes sur contrats indispensables à son fonctionnement.

Vergnet annonce un carnet de commandes dépassant maintenant les 40 ME de projets signés et profitables. A la suite de l'appel d'offres remporté en début d'année 2020 par le groupement mené avec le groupe indien Sterling et Wilson, le contrat final a été signé avec le client et Vergnet a notamment obtenu les garanties bancaires contractuelles requises pour sa mise en vigueur.

Vergnet poursuit, par ailleurs, ses actions de nature à réduire drastiquement le passif du redressement judiciaire de 2017. Suite à un arbitrage international, à caractère définitif, portant sur le contentieux Hydro Construction, 2,5 ME de créances ont été éliminés du passif contesté. Les 1,3 ME restants font l'objet d'une procédure judiciaire devant les tribunaux français.

Vergnet s'attache aussi à préparer l'avenir : son activité de Recherche et Développement porte notamment sur la mise au point d'un équipement léger de potabilisation de l'eau efficace sous les climats les plus chauds, sur l'optimisation des éoliennes existantes et l'augmentation de leur puissance et sur le système de management des machines. Enfin, le Groupe vient de signer avec la société MASCARA, société française en pointe sur les équipements de dessalement de l'eau par énergie solaire, un accord mondial de partenariat, dont les premières applications concernent la distribution en Nouvelle Calédonie.