Vergnet : sans Negma, "la société, les emplois et le cours de l'action n'existeraient plus"

(Boursier.com) — Les actionnaires de Vergnet se sont réunis en Assemblée générale mixte, ordinaire, réunie au siège social de la société, à Ormes. L'AG était présidée par Cyril Courtonne, président du Conseil d'Administration. Le bureau de l'Assemblée était constitué de Mme Catherine Mousset en qualité de secrétaire et, Vincent de Mauny (Scrutateur).

Les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance comptaient 41.890.969 actions sur les 162.661.521 actions ayant le droit de vote. L'Assemblée générale représentant plus du quart du capital a pu valablement délibérer.

L'Assemblée générale constate la présence de deux représentants du Comité Social Economique.

L'Assemblée a été l'occasion d'échanger avec les actionnaires...

"Nous récoltons le fruit des mauvais choix stratégiques passés"

Notamment concernant la baisse du cours de l'action, le Conseil d'administration a indiqué qu'il avait "conscience de l'évolution du cours de bourse mais sans le partenariat avec Negma, la société, les emplois et le cours de l'action n'existeraient plus. Nous avions un double objectif à notre arrivée : sauver le cours et la société. La situation de Vergnet était critique et cet objectif n'était objectivement pas réalisable sans les choix effectués. Nous avons hérité d'une société en plan de redressement et lourdement endettée. Les financements traditionnels ne nous étaient plus ouverts (banque/ fonds). Nous nous sommes orientés vers le financement en capital sous forme d'OCABSA afin de pouvoir remettre la maison Vergnet en route et lancer le plan 3 R. Nous avons scrupuleusement suivi et nous suivons toujours l'ensemble des recommandations de l'AMF pour informer le marché des caractéristiques et, de l'effet dilutif de notre contrat de financement. L'actionnaire peut, de manière parfaitement éclairée, choisir d'investir ou non dans la société".

Concernant les tirages obligataires et la forte dilution générée, Vergnet a précisé : "Nos équipes travaillent sans relâche pour apporter à la société le rayonnement qu'elle mérite de retrouver. Nous récoltons le fruit des mauvais choix stratégiques passés en particulier en matière d'investissement. Les caractéristiques du contrat de financement en capital sous forme d'OCABSA conclu avec Negma, ainsi que les calculs de dilution, sont détaillés et disponibles sur notre site Internet. Le partenariat avec Negma permet de financer le développement de la société".

"Nous avons donc travaillé au plan de relance que vous connaissez dont le but est de redonner à Vergnet la place qu'il mérite en tant qu'industriel français pionnier de l'Energie Verte. C'est l'origine de la naissance du Plan 3R".

"Nous évoluerons vers d'autres moyens de financement"

Interrogé sur la "colère des actionnaires qui auraient tout perdu" lors de ces dilutions, le Conseil d'administration de Vergnet s'est dit "à l'écoute des actionnaires", et de justifier ses choix financiers : "Nous nous efforçons d'agir dans l'intérêt social de la société. Nous avions un double objectif à notre arrivée, sauver le cours et la société. La situation de Vergnet était critique et cet objectif n'était objectivement pas réalisable. Les financements traditionnels ne nous étaient plus ouverts. Nous nous sommes orientés vers le financement en capital sous forme d'OCABSA. Nous sommes conscients de l'évolution du cours de bourse mais sans le partenariat avec NEGMA, la société, les emplois et le cours de l'action n'existeraient plus. A terme, nous évoluerons vers d'autres moyens de financement. Le plan 3 R porte ses fruits et les résultats obtenus depuis le dernier trimestre sont très encourageants pour l'avenir. Nous sommes sur un marché porteur avec une notoriété reconnue, une stratégie, une équipe mobilisée, une gamme de produits recentrée sur les énergies vertes, des ponts de différenciation vs la concurrence avec notre éolienne rétractable ou bien la création de notre centre de formations de poseurs PV, le tout se traduisant dans notre carnet de commandes à 69 Millions d'euros au 31 décembre 2022".

Lors du vote, les actionnaires ont retoqué la 3e résolution portant délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Il en va de même pour la 4e résolution qui portait sur la "suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au titre des actions ordinaires au profit des salariés de la société".

La candidature de Mme Karine Bayle en qualité d'administrateur de la société a été approuvée.

L'action est actuellement sur un cours de 0,03 euro.