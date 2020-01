Vergnet remporte l'appel d'offre d'AGADEZ (Niger) en groupement avec STERLING et WILSON & SNS

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupement composé de Vergnet, STERLING et WILSON, et SNS, partenaire de Vergnet depuis 30 ans au Niger, a été déclaré attributaire du marché de la centrale hybride solaire/diesel d'Agadez (Niger).

Le projet est constitué de 18,9 MWc solaires, 10 MWh de stockage et 3 x 2,6 MW de groupes diesel. Il comporte également deux ans de maintenance, service après-vente ainsi que la formation des personnels de NIGELEC, entreprise publique opérateur du réseau et distributeur.

Le financement du projet, pour un montant global de 32 ME, est assuré par l'Agence Française de Développement et l'Union Européenne. Le contrat définitif avec NIGELEC sera négocié dans les prochaines semaines.

"Avec ce succès obtenu face à 6 concurrents français et internationaux, et qui concerne le plus grand projet hybride public en Afrique, le groupe Vergnet fait la preuve de la pertinence et de la compétitivité de ses solutions énergétiques. Il renforce ainsi sa crédibilité d'acteur essentiel du développement local ouvert à des partenariats de premier plan" souligne la direction.