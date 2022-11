Vergnet : Plusieurs projets d'énergie solaire en cours d'implantation au Brésil

(Boursier.com) — Les activités de Vergnet prennent de l'ampleur au Brésil. En effet, plusieurs projets de centrales solaires photovoltaïques vont prochainement voir le jour.

A Itapui dans l'État de São Paulo et à Guanambi dans l'État de Bahia, Vergnet a été retenu pour des missions d'ingénierie, de gestion de projet, de fourniture partielle de matériaux, de construction civile, de montage et de mise en service.

La mise en service de la première centrale photovoltaïque d'Itapui (750 kWc) aura lieu dès le mois prochain.

Par ailleurs, Vergnet mène des missions d'ingénierie et de développement environnemental pour le développement de plusieurs centrales photovoltaïques dans plusieurs autres États brésiliens.

Près de 60 techniciens et ingénieurs sont mobilisés pour le bon accomplissement des différents chantiers.

Pour Cyril Ledran, DG du Groupe, "ces chantiers démontrent la faculté d'adaptation de l'entreprise et sa capacité à proposer les solutions les plus pertinentes pour répondre aux objectifs et aux contraintes de nos clients. Les compétences et l'agilité de nos équipes nous permettent d'être particulièrement compétitives sur les marchés les plus complexes."

Vergnet Amériques est par ailleurs en cours de discussion sur plusieurs projets concernant différents pays de la zone.

A suivre donc...