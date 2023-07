Vergnet : Nouvelle gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Vergnet fait évoluer sa gouvernance. Le Conseil a mis fin aux fonctions de Cyril Ledran comme Directeur Général, et a nommé Vincent de Mauny, Administrateur de la société depuis 5 ans et en charge du plan de reprise en 2017, pour le remplacer.

Vergnet a mandaté un cabinet de conseil reconnu pour mener à bien la nouvelle étape stratégique de sa restructuration qui verra notamment le développement de sa filiale pacifique comme prioritaire.

Vincent de Mauny et Cyril Courtonne, le Président du Conseil d'administration, superviseront ce processus afin de s'assurer que la société puisse continuer sa phase de transformation avec sérénité. Dans le cadre de sa mission, Vincent de Mauny sera appuyé par l'ensemble des membres du Comité Exécutif de la société. Le Conseil d'Administration est convaincu de la nécessité d'allier un fort niveau de performance économique au respect du modèle d'entreprise particulier en s'appuyant sur son carnet de commandes, ses produits et sur la qualité exceptionnelle de ses équipes.

Vincent de Mauny, Directeur Général de Vergnet, a déclaré : "C'est un honneur d'être nommé à ce poste en venant du Conseil d'Administration qui me fait confiance à ce moment important pour l'entreprise. J'ai une grande admiration pour l'histoire de Vergnet et ses contributions économiques à travers son positionnement unique et son engagement en faveur du développement durable depuis plus de 30 ans. La priorité est l'accélération du processus de retournement pour créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. La feuille de route de ce redéploiement sera communiquée rapidement."

Cyril Courtonne le Président du Conseil d'Administration ajoute : "Le Conseil et moi souhaitons remercier Vincent pour son rôle depuis décembre 2017 en tant que Président du Conseil de Surveillance puis comme membre du Conseil d'Administration depuis juin 2019. Nous pensons qu'une vision claire et qu'un engagement partagé par la gouvernance ne peut qu'être positif pour une nouvelle phase dans le développement de la société. Je me réjouis que le Conseil d'Administration que je préside puisse être associé de manière plus transparente dans la vie de la société. Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier tous les collaborateurs du groupe qui oeuvrent dans le monde entier à la croissance et au développement de l'entreprise et leur assurer du soutien sans faille du Conseil d'Administration."