Vergnet : Nomination de Vincent de Mauny en tant que Président du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Vergnet annonce la nomination de Vincent de Mauny, actuel Directeur Général de la société, au poste de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Cyril Courtonne.

"Je suis honoré que le Conseil me confie la mission de l'animer dans une période stratégie pour Vergnet. Je remercie Cyril de son soutien sans faille dans cette phase de reprise en main de la société et je l'assure que les collaborateurs de la société ont été sensibles à son travail. Je lui souhaite une bonne continuation dans ses nouvelles responsabilités. " déclare Vincent de Mauny.

"J'ai été ravi d'accompagner Vergnet pendant cette période dense et de prendre les décisions qui ont été importantes pour son intérêt social. Je passe le relais à Vincent et me dirige maintenant vers d'autres missions. Je garderai toujours un oeil attentif à Vergnet" ajoute Cyril Courtonne.

Vincent de Mauny et l'ensemble du Conseil d'administration tiennent à remercier Cyril Courtonne pour sa contribution et son implication auprès de Vergnet durant ces derniers mois.