Vergnet : Nomination de Cyril Ledran en qualité de Directeur Général délégué

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Vergnet SA réuni le 18 Mai 2022 a nommé, sur proposition de Monsieur Patrick WERNER, Président Directeur Général de Vergnet SA, Monsieur Cyril LEDRAN, Directeur Général délégué. Le Conseil a conféré à Monsieur LEDRAN, les pouvoirs les plus larges pour la conduite opérationnelle du Groupe.

"Monsieur Cyril Ledran a l'expérience de la conduite de la transformation des entreprises / PME.

Après des responsabilités commerciales et marketing dans des groupes internationaux très structurés, il a rejoint depuis plus de 20 ans des structures plus entrepreneuriales.

Il dispose d'une solide expérience de direction générale incluant la gestion d'usine, les ressources humaines, les achats, la logistique, la recherche & développement, le marketing, le commerce, la finance, la trésorerie et la recherche de fonds pour assurer le déploiement des activités.

Son leadership, sa capacité de travail en équipe et son appétit à mobiliser ses collaborateurs autour des projets seront des atouts forts pour assurer le succès de Vergnet" conclut le groupe.