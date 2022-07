Vergnet n'atteindra pas l'objectif de 30 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel consolidé du groupe Vergnet est quasiment stable (-0,5%) à 6,5 millions d'euros (6,53 ME au 1er semestre 2021). Il est marqué par un fort contraste entre une zone Pacifique en très forte croissance (+57,5% par rapport au 1er semestre 2021) et un chiffre d'affaires constaté par Vergnet en Europe en recul (-44,6% vs 1er semestre 2021).

Le carnet de commandes a significativement progressé et s'élève à 72 MEà la fin du 1er semestre 2022 (38 ME fin 2021). Il s'explique notamment par un complément de commandes sur le projet du Niger (Agadez) pour 15 ME, une nouvelle commande de 11,3 ME en nouvelle Calédonie pour la rénovation des éoliennes d'Engie et par les projets en Micronésie (Yap et Kosrae) pour 6,2 ME.

Perspectives sur l'exercice 2022

Comme annoncé le 18 juillet, lors du changement de gouvernance, un audit des comptes et plus particulièrement du budget de l'exercice en cours validé par l'ancien PDG est en cours de réalisation. Même si des éléments positifs existent comme en témoigne l'évolution du carnet de commandes, la prévision d'un chiffre d'affaires de 30 ME sur l'exercice ne semble pas réaliste.

Perspectives à moyen terme

Le nouveau management travaille également à l'élaboration d'une nouvelle organisation et d'une stratégie rentable et durable reposant sur l'ADN de Vergnet, notamment sur son expertise technologique dans un environnement favorable aux énergies renouvelables. "Le nouveau conseil d'administration soutient ces évolutions et participe activement à l'élaboration de cette nouvelle stratégie".