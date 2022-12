Vergnet : mise en service d'une ferme éolienne à la Barbade

(Boursier.com) — A la Barbade une ferme éolienne de 4 MP-C de 275kW chacune a été mise en service au mois de novembre sur le lieu-dit Ashford Plantation.

Réalisée pour le compte de la compagnie privée Pavana Energy Ltd, cette ferme éolienne a pour objet la vente d'électricité au réseau local. Elle démontre également la volonté des autorités locales de promouvoir l'énergie verte dans l'ile.

Avec la finalisation de ce projet d'un montant de 2 millions d'euros, Vergnet répond aux attentes du Gouvernement de l'île en matière de coopération avec les pays fournisseurs de solutions en énergie renouvelable et affirme encore un peu plus sa mission de créateur vertueux d'indépendance énergétique au service du développement économique et à la nécessaire transition énergétique des territoires.

Vergnet indique que d'autres projets sont en cours de discussion et devraient se concrétiser prochainement.