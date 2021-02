Vergnet met en place une ligne de financement de 7 ME maxi

Vergnet met en place une ligne de financement de 7 ME maxi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une année 2020 compliquée et éprouvante due, pour l'essentiel, à l'épidémie de COVID-19, le Groupe Vergnet poursuit sa préparation de l'avenir en renforçant son bilan afin de financer son développement. Durant l'année 2020, le Groupe a en effet souffert de problèmes de trésorerie liés à des impayés importants, soldés au dernier trimestre de l'année, et à l'absence persistante de garanties du secteur bancaire français qui a fortement limité la capacité du Groupe à disposer d'acomptes lui permettant de financer ses commandes.

Par conséquent, il devient indispensable de lever des fonds de haut de bilan afin de permettre le décollage du chiffre d'affaires et donc de la profitabilité du Groupe qui disposer d'un carnet de commandes signé très élevé, de plus de 50 millions d'euros.

Soucieux de disposer des ressources financières nécessaires à la consolidation de ses fonds propres et à sa stratégie de développement, le Groupe Vergnet met en place une ligne de financement d'un montant maximum de 7 ME.

Le groupe a ainsi conclu, le 25 février 2021, un contrat de financement en fonds propres sous la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions de la Société intégralement réservée à Park Capital, société d'investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital.

Ce financement offre une grande flexibilité pour la société dans la mesure où elle n'est contrainte par aucune obligation de tirage.

Le Conseil d'administration a d'ores et déjà autorisé le tirage d'une première tranche de 1 million d'euros de valeur nominale.

Le produit de ce financement a vocation à être utilisé pour :

- Une exécution optimale des contrats signés ;

- Le financement de l'effort de Recherche et Développement du Groupe ;

- L'extension et la montée en puissance du réseau de filiales et établissements de Vergnet ; et

- Le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.