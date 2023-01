Vergnet : le site de Servian conclut un contrat avec le chantier Outremer à La Grande Motte

(Boursier.com) — L 'organisation et la restructuration mises en oeuvre au travers du Plan 3R concernent l'ensemble des entités du Groupe Vergnet qui voient leurs activités se développer progressivement. Ainsi, le site de production de Servian près de Béziers vient de conclure un contrat avec le chantier Outremer situé à La Grande Motte et spécialisé dans la construction de catamarans de croisière en composite de 45 à 60 pieds.

Outremer fait partie du groupe Grand Large Yachting et compte aujourd'hui près de 400 catamarans issus du chantier qui flottent à travers le monde.

Le contrat porte sur l'industrialisation et la fabrication en petite série de pièces composites haute performance tout en carbone de 16 m2 qui équipent les catamarans modèle OY55, fleurons de la flotte Outremer.

Le montant de cette première production s'élève à 85 kE, avec un objectif ambitieux de progression sur 2023.

Depuis 1998, Servian développe des pales de grande dimension destinées aux éoliennes en utilisant la technique d'infusion sous vide qui permet de standardiser la fabrication en assurant une grande qualité et en gagnant sur le poids des pièces. Cette collaboration démontre le haut niveau de technicité et de spécialisation de Servian en matière de composite haute performance, matériau utilisé pour l'industrie éolienne, l'activité principale du site à ce jour.

En près de 25 ans grâce à ses équipes, plus de 2.000 pales de 6 à 30 mètres de longueur ont été produites, 500 tonnes de résine infusées mises en oeuvre et 2000 tonnes de composite sont sorties des ateliers. Complémentairement à cette activité de production, Servian est également reconnu pour son expertise en matière de diagnostic et de réparation des pales dans le monde.

Fort d'un savoir-faire unique et de domaines d'expertises spécifiques et reconnus (infusion sous vide et collage structurel), le site de Servian a opéré une diversification vers le monde du nautisme, un marché en pleine expansion et au potentiel très élevé.