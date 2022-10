Vergnet : le projet Agadez se débloque

(Boursier.com) — Le projet Agadez, l'un des plus grands projets hybrides d'Afrique et l'un des contrats les plus importants de Vergnet, entre dans une nouvelle phase. En effet, le contrat signé en 2020 avait pris plusieurs mois de retard. La constitution d'une solide équipe dédiée à l'exécution de ce contrat, conduite par le nouveau Directeur des Opérations, a permis de redonner un nouveau départ à ce projet stratégique tant pour la ville d'Agadez que pour Vergnet.

Concrètement, les nouvelles mesures prises par l'équipe ont conduit à une accélération significative de l'avancement du chantier et la mise en fabrication des équipements majeurs (groupes électrogènes et panneaux photovoltaïques...).

Le projet Agadez au Niger comprend un contrat EPC constitué de 18,9 MWc d'énergie photovoltaïque, de 3 groupes diesel de 2,6 MW et de 11,5MWh de stockage, associé à une période de maintenance de 2 ans.

La centrale Hybride proposée par Vergnet permettra donc d'améliorer la stabilité du réseau électrique, d'optimiser le coût du kWh et de diminuer les émissions de CO2.