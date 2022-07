Vergnet : le PDG, Patrick Werner, s'en va, scission des fonctions de Président et DG

(Boursier.com) — Des changements de gouvernance majeurs ont eu lieu à la tête de Vergnet. Le conseil d'administration, en grande partie renouvelé avec la nomination de 6 administrateurs lors de l'AG du 29 juin a pris la décision de scinder les fonctions de Président et de Directeur Général "pour mieux répondre aux besoins de la société dans un avenir impacté par la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine".

Cette évolution est conforme aux meilleures pratiques de gouvernance. Patrick Werner, jusqu'à présent Président Directeur Général, quitte le groupe et est remplacé par Cyril Courtonne, Président non exécutif et Cyril Ledran, Directeur Général.