Vergnet : la continuité d'exploitation est assurée au-delà des 12 prochains mois

(Boursier.com) — La stratégie de redressement initiée par le Plan 3R montre des signes de réussite, et a permis de rétablir une croissance "significative" de son chiffre d'affaires pour l'année 2022 et des perspectives positives pour 2023. Le chiffre d'affaires de Vergnet croît de 20% pour l'exercice 2022 à 19,2 millions d'euros (12,68 ME en 2021), et plus particulièrement avec une augmentation de 45% au second semestre 2022 vs 2021.

Le résultat net de l'ensemble consolidé se dégrade à -20,44 ME avec l'augmentation des charges financières.

Les capitaux propres et autres fonds propres s'élèvent à -10,77 ME au 31 décembre 2022 (-2,56 ME au 31 décembre 2021), pour un endettement financier moyen terme de 41 ME au 31 décembre 2022 (32 ME au 31 décembre 2021).

La trésorerie nette au 31 décembre 2022 est positive et s'élève à 3,9 ME.

La continuité d'exploitation est assurée au-delà des 12 prochains mois sur la base des hypothèses suivantes :

- Trésorerie disponible à début 2023 à 3,9 ME

- Carnet de commandes à fin mai 2023 de 50,8 ME

- Ligne de financement obligataire NEGMA optionnelle disponible après tirages de 10,9 ME.

Perspectives 2023

Le Plan 3R, dont les effets se font sentir depuis sa mise en oeuvre, permet à Vergnet d'envisager l'avenir avec confiance et de conforter la mission de créateur vertueux d'indépendance énergétique du Groupe.

Au 31 décembre, Vergnet disposait d'un carnet de commandes de 69,7 ME déjà signés pour l'année 2023 et 2024 et un prévisionnel de production de 40 éoliennes. Au 1er semestre de l'année 2023, Vergnet a signé près de 18 ME de nouvelles commandes pour des projets EPC.