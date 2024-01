Vergnet : François de Rugy et Christophe Debien sont nommés Vice-Présidents

(Boursier.com) — Vergnet poursuit sa structuration et annonce la transformation de sa gouvernance avec les nominations, en tant que Vice-Présidents de son Conseil d'Administration, de François de Rugy (ancien Ministre d'Etat - Ministre de la Transition écologique et solidaire et ancien Président de l'Assemblée nationale), et de Christophe Debien (Président de l'Organisation pour le Climat et l'Economie Circulaire - OCCE).

Par ailleurs, Vergnet se renforce également de 5 nouveaux administrateurs : Mme Marianne Tabudlo, Mme Marie-Caroline Koralewski, Yves Pozzo di Borgo, Nicolas Bourillon et Jérôme Gacoin.

François de Rugy et Christophe Debien accompagneront la société dans son redéploiement et sa mutation stratégique. Leur principale mission consistera à accompagner le Président - Directeur général dans la prise de décisions, la recherche d'investisseurs et de partenaires industriels. Ce renforcement des équipes de gouvernance s'inscrit dans la continuité de la nouvelle feuille de route initiée par Vincent de Mauny depuis son arrivée à la direction du Groupe fin juillet 2023.