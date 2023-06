Vergnet : fait à nouveau vent vers le Japon

(Boursier.com) — Déjà présent dans plus de 50 pays, Vergnet déroule sa stratégie de développement dans le cadre de son Plan 3R avec pour objectif de conquérir de nouveaux projets dans des zones géographiques et des pays à fort potentiel.

Ainsi, le groupe entend se déployer à nouveau au Japon, pays dans lequel il avait déjà installé 7 éoliennes GEV MP-C entre 1997 et 2015, réparties sur plusieurs îles de l'archipel d'Okinawa, un archipel composé de plusieurs îlots situé à l'extrême sud du Japon.

Le contexte est actuellement très favorable aux énergies renouvelables car les autorités japonaises souhaitent accélérer l'implantation des éoliennes sur plusieurs îles du pays en parallèle de projets offshore.

Compte tenu de la nature sismique du Japon et du coût de production extrêmement élevé de l'électricité dans les archipels les plus éloignés des îles principales, Vergnet dispose de véritables opportunités grâce à son éolienne GEV MP-C, unique éolienne rabattable au monde, conçue et produite par le groupe.

Vergnet Pacific, la filiale du groupe dans la zone Asie-Océanie, intensifie donc ses activités de prospection et mène des discussions avec plusieurs grandes entreprises et opérateurs du secteur. A ce jour, Vergnet Pacific a identifié sur les petites îles de l'archipel d'Okinawa un potentiel significatif d'éoliennes à installer en remplacement d'éoliennes concurrentes qui ne fonctionnent plus, notamment endommagées par des cyclones.

Concrètement, deux opportunités sont actuellement à l'étude et en négociation :

- un projet pour l'une des plus importantes entreprises japonaises du secteur du BTP et une offre de 10 éoliennes GEV MP-C, livrées au port de Naha à Okinawa, ainsi que des prestations d'assistance technique et de mise en service de l'ensemble du parc.

- des discussions engagées avec Pacific Engineering Corporation, client historique de Vergnet au Japon, afin de signer un MOU (Memorandum of Understanding).

Vergnet estime que ces projets devraient aboutir cet été.