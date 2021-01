Vergnet et sa filiale PHOTALIA lancent ECHLO.2

(Boursier.com) — Fidèle à sa mission d'apporter des services essentiels à des populations qui en sont démunies, le Groupe Vergnet lance ECHLO.2, système léger de potabilisation de l'eau et de désinfection de surfaces ou matériel médical contaminé. Virucide et bactéricide, efficace contre le Coronavirus, il a été entièrement développé par les équipes du Groupe VERGNET.

ECHLO.2 a fait l'objet d'un dépôt de brevet comme seule solution à ce jour qui garantisse, par une maîtrise active de température, la pureté de la solution chimique produite, sans chlorate ni phtalate, nocifs et préjudiciables notamment pour la potabilisation.

Conçu pour fonctionner en environnements externes extrêmes (de -20o à +50o, humides, salins, sable et poussières), il peut être alimenté avec toutes sortes de sources d'énergie électrique y compris solaire. ECHLO.2 se présente sous la forme d'un kit autonome, robuste et nomade, contenu entièrement dans une valise portable.

A partir d'eau, de sel et d'énergie, il assure la production sur site en 75 minutes d'une solution de 4 litres d'hypochlorite de sodium dosée à 5 g/l, laquelle permet de potabiliser 10.000 litres d'eau ou d'être utilisée pure pour la désinfection.

Produit portable, adapté aux conditions de transport difficiles, ECHLO.2 est utilisable sur les théâtres d'urgences sanitaires et humanitaires, mais trouve aussi son utilité dans des besoins courants.

Garanti deux ans partout dans le monde, ECHLO.2 peut être acquis au prix de 3.500 euros HT, auquel s'ajoutent les options SOLAR (Solution d'alimentation photovoltaïque complète avec sa house de transport - 560 euros HT) et NOMAD (valise spécifique et protectrice pour le transport - 580 euros HT). Le kit est commercialisé par PHOTALIA, filiale à 100% de VERGNET SA.

Fort des performances uniques d'ECHLO.2 et de ce prix raisonnable, le groupe prévoit de diffuser dès 2021/2022 plusieurs centaines de kits ECHLO.2...