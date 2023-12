Vergnet : diversifie ses sources de financements

(Boursier.com) — Vergnet diversifie ses sources de financement et franchit une nouvelle étape dans son retournement en levant un financement obligataire désintermédié. Le groupe met ainsi en place un financement structurant, basé principalement sur un financement obligataire de 2 millions d'euros d'une maturité de 4 ans et demi, accompagné d'un financement additionnel de renforcement des fonds propres pouvant atteindre 6 ME, à sa discrétion.

Contrairement aux précédentes sources de financement exclusivement dilutives, ce financement se structure de la manière suivante...

A titre principal : un emprunt obligataire d'un montant de 2 ME venant à échéance le 30 juin 2028, remboursable en une fois à l'échéance, émis par Vergnet Pacific, filiale la plus active du Groupe, qui soutiendra la société sur le long terme. Ce financement, sécurisé notamment par une fiducie-sûreté portant sur les titres de Vergnet Pacific détenu par Vergnet, conférera des ressources stables permettant à la société de se projeter sereinement vers le futur. Les obligations, remboursables in fine, portent un taux d'intérêts de 9% par an payable en numéraire et de 4% par an capitalisés. Ces taux pourront faire l'objet d'ajustement à la baisse en fonction de l'atteinte de certains critères financiers.

A titre secondaire : un financement additionnel, sous forme d'obligations convertibles en actions (sans BSA2), pour un montant maximal de 6 ME permettant à Vergnet de compléter ses besoins de financement, en renforçant ses fonds propres, en cas de nécessité, de façon maîtrisée et opportuniste, lorsque les conditions boursières seront favorables.

A travers le financement obligataire de 2 ME venant à échéance en 2028, Delta Alternative Management démontre "sa pleine confiance dans les perspectives de développement du Groupe et dans la capacité de Vergnet à rembourser sa dette à terme".

Financement obligataire avec convertibles en actions d'un montant maximum de 6 ME

Vergnet a aussi mis en place un financement par obligations convertibles en actions (OCA) avec Delta Alternative Management d'un montant maximal de 6 ME avec des tranches qui ne pourront être activées que sur décision du groupe Vergnet. Ce financement, auquel aucun Bon de Souscription d'Action n'est attaché aux obligations émises, pourra être utilisé si nécessaire jusqu'au 31 mars 2024.