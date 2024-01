Vergnet diversifie ses activités en Asie-Océanie

(Boursier.com) — Vergnet diversifie les activités de ses filiales en Asie-Océanie. Vergnet Pacific et Vergnet Wallis-et-Futuna étendent désormais leurs activités au secteur de l'éclairage public et du relamping solaire. Cette expansion est une illustration de l'engagement du groupe Vergnet envers l'innovation et la transition écologique, s'inscrivant dans le prolongement de ses récentes initiatives dans les chauffe-eaux solaires.

Les projets développés par Vergnet Pacific en Nouvelle-Calédonie et par Vergnet Walliset-Futuna reflètent non seulement un investissement significatif dans des technologies respectueuses de l'environnement mais aussi une stratégie de diversification des activités visant à renforcer la présence du Groupe sur ces territoires.

Les différents projets engagés représentent un total de plus de 300 kE. Ils englobent divers aspects tels : la fourniture des équipements, l'installation, les essais, la mise en service, et la maintenance.