Vergnet dispose de 2,12 ME de trésorerie

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2023 de Vergnet s'est inscrit dans un contexte de forte croissance avec un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros (6,4 ME au 1er semestre 2022), ce malgré la situation politique mondiale complexe.

Sur le plan commercial, le Groupe a conforté sa stratégie de collaboration long terme avec ses clients qui lui ont renouvelé leur confiance par la signature de nouveaux contrats (Barbade : 1,6 ME - Micronésie : 1,7 ME). Les contrats de maintenance restent stables à près de 2 ME.

L'ensemble des résultats porte la croissance de l'activité du Groupe. Les achats et charges externes connaissent une forte évolution du fait de la mise en oeuvre des projets en cours. Mécaniquement, le résultat opérationnel s'établit à -4,19 ME. Après un résultat financier de -1,13 ME, le résultat semestriel consolidé s'établit à -6,21 ME.

La disponibilité de trésorerie du Groupe à la clôture est de 2,12 ME.

Vers un nouveau projet

A l'issue du 1er semestre, le Groupe a décidé de faire évoluer significativement la direction de l'entreprise pour mener à bien une restructuration et retrouver une croissance pérenne.

Le conseil d'administration, autour de son Président, Cyril Courtonne, et de Vincent de Mauny, Directeur général, a mandaté dès juillet 2023 un cabinet externe, afin d'accompagner la société dans la redéfinition de sa feuille de route, dont les grandes lignes seront communiquées le 9 novembre prochain.