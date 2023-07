Vergnet : Deux nouveaux projets en IPP validés pour un montant total de 4,3 ME à Wallis et Futuna

(Boursier.com) — La jeune filiale de Vergnet à Wallis et Futuna, créée fin 2021, engrangent de nouveaux projets... En effet, deux nouveaux projets en IPP de centrales photovoltaïques au sol sans stockage viennent d'être validés par la CRE et par EEWF Engie dans l'archipel de Wallis et Futuna.

Centrale photovoltaïque au sol sans stockage au village de Mata-Utu sur l'île de Wallis "Projet LA'A 2" :

Installation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 806,4 kWc, connectée au réseau BT en autoconsommation

Production annuelle prévue : 1 112 MWh/an

Durée du projet : environ 26 mois (dossiers administratifs + chantier).

Bilan carbone : économie de 526 T CO2 par an

Le montant de l'investissement pour ce projet s'élève à 2 ME.

Centrale photovoltaïque au sol sans stockage au village de Nuku Alofa sur l'île de Futuna, "Projet FUTUNA PV2" :

Installation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 268,8 kWc connectée au réseau BT en autoconsommation

Production annuelle prévue : 481,7 MWh/an

Durée du chantier : 26 mois

Bilan carbone : économie de 241 T de CO2 par an.

Le montant de l'investissement est de 2,3 ME.

Pour ces deux projets, l'essentiel de l'emploi créé sera associé à la phase de construction des centrales photovoltaïques, qui représentera au total près d'une vingtaine d'emplois locaux sur une période de plusieurs mois. Les entreprises locales, connaissant le territoire et ses enjeux, seront privilégiées pour la réalisation de certaines parties du chantier (géomètre, terrassement, clôture, génie civil, voieries, génie électrique...).

Pour Tamaso Pooi, Directeur de Vergnet Pacific, "Nous entamons avec enthousiasme ces premiers projets IPP, qui, après ceux signés l'an dernier, démontrent le dynamisme de notre jeune filiale et la pertinence de nos solutions sur un territoire à fort potentiel qui se tourne résolument vers les énergies renouvelables."

A suivre donc...