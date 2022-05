Vergnet : clarification relative à l'émission d'OCEANE-BSA

(Boursier.com) — Le 29 avril 2022, la société Vergnet annonçait la conclusion d'un contrat d'émission de bons d'émission d'OCEANE-BSA conclu avec la société Alpha Blue Ocean. S'agissant des caractéristiques des bons d'émission d'OCEANE-BSA, le communiqué de presse publié par la société incluait un lien vers la rubrique "investisseurs" du site internet de la société, dans lequel figurait un document contenant les caractéristiques des bons d'émission d'OCEANE-BSA.

Afin d'assurer une information suffisante concernant les caractéristiques des bons d'émission d'OCEANE-BSA, la société a décidé de les publier sous forme de communiqué de presse qui fera l'objet d'une diffusion intégrale et effective.

A toutes fins utiles, la société précise que le présent communiqué ne modifie nullement les termes et conditions des bons d'émission d'OCEANE-BSA et a un objet purement informatif.