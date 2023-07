Vergnet : chiffre d'affaires du premier semestre en net progression

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel consolidé du groupe Vergnet a pratiquement doublé (+93,90%) pour s'établir à 12.598 KE (vs 6.497 KE au S1 2022). Il est marqué par le retour de l'activité dans la zone Europe en très forte croissance (+387,31% vs S1 2022). Cette croissance est à mettre au crédit des équipes historiques du groupe qui ont su accompagner leurs clients depuis de nombreuses années.

L'année 2022 a été marquée par un travail d'audit des éléments comptables de la société ayant nécessité une correction forte bilancielle. Celle-ci n'impacte en rien la marche de la société voulue par le Conseil d'Administration et rendue possible par la mobilisation des collaborateurs de la société.

Vergnet va continuer à prendre des commandes dans toute ses zones, notamment en Afrique où la vitalité du marché est très forte, et en appuyant le développement de la zone Amérique et Caraïbes. L'obtention de garanties financières s'est améliorée durant le semestre et le travail va se poursuivre pour sécuriser les chantiers à venir du groupe.

Perspectives sur l'exercice 2023

Le second semestre sera marqué par la poursuite de la progression du chiffre d'affaires en s'appuyant sur le travail de la zone Pacifique qui verra son second semestre progressé et de la zone Amérique et Caraïbes.

Perspectives à moyen terme

La nouvelle direction va travailler également à la stabilisation de la société au regard de ses partenaires financiers et bancaires et a pour feuille de route de faire émerger des partenariats industriels pérennes.

Le Conseil d'Administration soutient ces évolutions et participe activement à l'élaboration de cette nouvelle stratégie.