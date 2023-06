Vergnet aspire à un retour en Australie

(Boursier.com) — Après l'annonce de prospections en vue d'un retour commercial au Japon, Vergnet annonce dans le cadre du volet "Reconquête" de son Plan 3R, un retour en Australie. En effet, à la demande du Gouvernement fédéral Australien, Vergnet sera présent au Salon 'All Energy Australie' qui aura lieu à Melbourne les 25 et 26 octobre prochains. Dans le cadre de ce salon, le plus grand rassemblement de professionnels des énergies renouvelables en Australie, Vergnet interviendra dans le cadre de conférences et pourra ainsi présenter ses solutions en matière d'énergies renouvelables.

Après une première présence il y a plusieurs années qui avait permis à Vergnet d'installer 3 éoliennes, ce vaste pays, 14 fois plus grand que la France, constitue aujourd'hui un marché propice au développement du groupe tant le contexte actuel est favorable aux énergies renouvelables : l'Australie se classe au 6e rang mondial pour l'attractivité de ses opportunités d'investissement et de déploiement dans le domaine des énergies renouvelables et ambitionne d'être dans le trio de tête des pays exportateurs d'énergies renouvelables.

Le pays s'affirme de plus en plus comme une puissance solaire de premier plan. Ramené à sa population, le pays était le plus grand producteur d'électricité solaire en 2021 avec 1.091 kilowattheures (kWh) d'énergie solaire par habitant. L'Australie est aussi le 6ème producteur mondial avec 28 milliards de kWh d'énergie solaire en 2021, soit quasiment deux fois plus que la France, le Mexique, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Et en matière d'énergie éolienne, la production a aussi augmenté en moyenne de 15% par an au cours de la dernière décennie (source : Ministère du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de l'eau - 2022).

Dans ce contexte, Vergnet, fidèle à sa stratégie et à son positionnement, entend se développer dans les segments de marché où ses solutions éoliennes (avec notamment son éolienne rabattable), solaires et hybrides sont particulièrement compétitives. Concrètement, le groupe souhaite conquérir des parts de marché dans des zones et des secteurs difficiles en termes d'accès et de conditions climatiques : dans les zones isolées ; dans le secteur des mines ; sur la côte cyclonique ; dans les communautés aborigènes.