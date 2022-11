Vergnet adopte une nouvelle identité visuelle

(Boursier.com) — Afin de signifier son renouveau, Vergnet se dote d'un nouveau logo et d'une nouvelle identité visuelle afin de notifier clairement l'évolution de l'entreprise. "Le signe graphique, une courbe, associé au nom de l'entreprise symbolise de manière stylisée l'idée à la fois d'une pale, d'une vague, d'un rayon solaire et les notions d'énergie et de vie. Le dégradé de la couleur accentue le sentiment de mouvement et d'évolution", indique le management de Vergnet qui poursuit : "Une nouvelle signature, 'créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989', accompagne le logo pour réaffirmer haut et fort l'ADN, les valeurs et la mission de Vergnet".

Cyril Ledran, DG du Groupe, conclut : "Cette nouvelle identité est le signe manifeste de l'évolution de la société et du positionnement résolument différent de Vergnet, une entreprise en mouvement, créative, profondément ouverte sur le monde et l'avenir et qui doit contribuer à la nécessaire transition énergétique. Et c'est ce que nous allons nous employer à réaliser avec toutes les équipes Vergnet à travers le monde".