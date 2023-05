Vergnet accélère son développement et annonce 8 nouveaux chantiers d'installations photovoltaïques en France

(Boursier.com) — Fidèle à son plan stratégique 3R mis en place en septembre dernier, VERGNET déploie sa stratégie de développement de ses activités en Europe à commencer par la France.

Après l'annonce début mai d'un 1er chantier photovoltaïque dans le département de l'Indre, le groupe poursuit intensivement sa conquête commerciale et les résultats ne se font pas attendre.

Ainsi, 8 nouveaux projets sont prévus en Centre-Val de Loire. Ces projets d'une puissance totale de 1,5 MWc sont destinés à des bâtiments industriels et agricoles pour des installations sur toitures en autoconsommation ou raccordées au réseau électrique selon les besoins et les objectifs des clients.

Dans le cadre de ces chantiers, VERGNET a signé des contrats EPC, c'est-à-dire avec prise en charge de la fourniture, réalisation et mise en service des installations.

La mise en service de ces 8 chantiers est prévue pour le dernier trimestre 2023.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, a déclaré : "En France, le marché du photovoltaïque est porteur et particulièrement dynamique. Ces nouveaux chantiers prouvent que VERGNET peut y prendre toute sa part. Notre savoir-faire est complet, de l'ingénierie à la pose, et nous sommes parfaitement armés pour assurer la responsabilité des projets "clés en main" qui nous sont confiés. Nous avons de grandes ambitions sur le territoire national et, à l'instar de ce que nous faisons déjà sur d'autres continents, nous sommes confiants et prévoyons un développement significatif pour 2023."