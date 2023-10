Verallia : vivement le 19 octobre !

(Boursier.com) — Verallia cède 1,8% à 36,60 euros ce lundi à Paris, alors qu'Oddo BHF a ajusté son objectif de 52 à 49 euros avec un avis qui est resté à 'surperformer'. Au cours d'un roadshow, le management (CEO, CFO, HIR) était revenu sur les excellentes performances semestrielles, situées au-delà des attentes, et surtout sur des perspectives qui demeurent solides. Au terme du semestre écoulé, le management a en effet révisé en hausse ses guidances malgré l'inflexion des prix de ventes.

Parmi les autres notes d'analystes suivant le dossier, le Credit Suisse avait au contraire remonté le curseur à 54 euros tout en restant à 'surperformer'. Citi avait quant à lui ajusté sa cible de 51,5 à 52,5 euros avec un avis à l'achat. Selon ce dernier, "la révision à la hausse des prévisions de Verallia démontre à nouveau la capacité du groupe à maintenir un écart prix/coûts élevé dans tous les scénarios, écrit l'analyste, même au 2T, lorsque les volumes étaient faibles et que les prix commençaient à stagner".

Exane BNP Paribas avait quant à lui relevé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur avec une cible portée de 44 à 53 euros. Le Résultat net part du groupe au S1 est ressorti à 311 ME, contre 174 ME au S1 2022 et le résultat par action s'est établi à 2,65 euros. La baisse du ratio d'endettement net est ressorti à 1,3x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,3x à fin mars 2023 et 1,5x à fin juin 2022. La Deutsche Bank, enfin, avait rehaussé sa cible de 48 à 52 euros avec un avis à l'achat'. Le prochain rendez-vous est fixé au 19 octobre avec les résultats des 9 premiers mois de 2023...