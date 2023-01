Verallia : va construire deux nouveaux fours d'ici 2026

(Boursier.com) — Verallia annonce la construction de deux fours d'ici 2025 et 2026. Ils sont destinés à augmenter la capacité de production et répondre aux besoins du marché. Ces deux fours additionnels seront construits en Espagne et en Italie.

Dans le cadre du plan stratégique 2022-2024, le Groupe avait annoncé la construction de 3 nouveaux fours, un par an, afin d'accroître sa capacité de production d'environ 400 kilotonnes/an, d'ici 2024. Aligné avec cette stratégie, le premier four a été mis en service à Jacutinga (Brésil) fin 2022. Les deux autres sont déjà en construction et seront opérationnels à 100% durant l'année 2024, à Campo Bom (Brésil) et Pescia (Italie). Ils seront tous deux alimentés par oxy-combustion, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 18%, en comparaison avec toute technologie traditionnelle.

Avec l'annonce de ces deux fours supplémentaires, Verallia complète sa force capacitaire pour répondre aux besoins de ses clients dans les prochaines années. Ces deux fours intègreront de nouvelles technologies pour soutenir la croissance durable du Groupe.