Verallia : une performance "impressionnante" mais un titre en net repli

(Boursier.com) — Verallia consolide de 5,2% à 36 euros malgré une publication trimestrielle de qualité. Le groupe a vu ses revenus bondir de 40,2% à 1,052 MdE (952,4 ME estimés), dont une croissance organique de 34,7%. La marge d'EBITDA ajusté est ressortie à 29,2%, contre 24,4% un an plus tôt. Le fabricant d'emballages en verre anticipe désormais un Ebitda ajusté "supérieur" à 1 milliard d'euros en 2023, contre un objectif précédent d'"environ" 1 milliard d'euros.

Citi ('achat') affirme que la firme a réalisé une performance "impressionnante", ce qui n'empêche pas le marché d'être toujours sceptique. Les investisseurs potentiels considèrent sans doute les marges record comme un sommet et pourraient s'attendre à des prix et des marges plus faibles à l'avenir étant donné les commentaires selon lesquels les prix seront liés aux coûts de production. Le Credit Suisse (surperformance) note que l'Ebitda pour le trimestre est supérieur de 42% aux attentes, avec un écart prix/coût beaucoup plus fort et une contribution robuste de la restructuration, qui a "écrasé" les volumes plus faibles. Les prévisions semblent "conservatrices" compte tenu de la force du premier trimestre, qui est un petit trimestre saisonnier pour l'entreprise.

Oddo BHF ('surperformer') parle lui d'un excellent début d'exercice. Malgré une hausse de 19,7% depuis le début de l'année, la valorisation reste toujours aussi modeste à 5,9x l'EBITDA 2023 et 7,9x l'EBIT comparativement aux références historiques (respectivement 7,3x et 11,9x). La décote vs les comparables ressort à 33% alors que la profitabilité attendue pour l'exercice en cours est en ligne avec les références sectorielles et les performances de ce début d'année milite pour un re-rating, souligne le broker.