Verallia : un impact positif sur l'EBITDA au S2

(Boursier.com) — Le groupe Verallia dévoile ses résultats du premier semestre 2022 : Hausse de +23,4% du chiffre d'affaires à 1.639 ME (+22,8% à taux de change et périmètre constants) par rapport au S1 2021. Hausse de l'EBITDA ajusté à 425 ME au S1 2022, par rapport à 345 ME au S1 2021 (+23,4%). La Marge d'EBITDA ajusté est de 26% au S1 2022, comme au S1 2021. Le Résultat net ressort à 179 ME, contre 133 ME au S1 2021 (+34,9% vs. S1 2021) et le résultat par action à 1,49 euro.

Le groupe souligne la baisse du ratio d'endettement net à 1,5x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,7x à fin mars 2022 et 1,9x à fin juin 2021

Perspectives

Dans un climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques, des signes de ralentissement s'observent sur tous les marchés du Groupe : craintes d'une récession en Europe et aux Etats-Unis, inflation élevée, et reprise lente en Chine suite à la levée des restrictions liées au Covid.

En conséquence, un fléchissement de la demande est attendu, plus ou moins fort selon les marchés et les zones géographiques, de même que la poursuite de l'ajustement des prix déjà entamé au T2 pour certaines commodités. Le niveau d'incertitude augmente aussi sur la capacité de l'offre à poursuivre sa croissance ou à résister à la forte hausse des coûts énergétiques.

Dans ce contexte, l'objectif de capex sur l'année est légèrement revu à la baisse à 500 ME en 2022, y compris les activités en cours de cession mais hors projet lithium financé par Tsingshan. Ces investissements comprennent d'une part, environ 250 MEUR de capex courants et d'autre part, des capex de croissance organique dont environ 200 ME destinés à accompagner et pérenniser la croissance au Gabon.

Les objectifs de volumes de production sont confirmés, excepté pour la SLN :

7,5 Mt de production de minerai de manganèse au Gabon,

Environ 15 Mth de production de minerai de nickel commercialisable en Indonésie37.

Les exports de minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie sont revus à plus de 3,5 Mth sur l'année.

Compte tenu de ces objectifs et d'une saisonnalité favorable, la performance intrinsèque des activités aura un impact positif sur l'EBITDA au S2 et pour l'ensemble de l'année.

Les prix sont attendus en baisse au S2, avec :

Une nette inflexion des prix de vente facturés des alliages de manganèse, comme anticipé ; ceux-ci devraient toutefois rester en moyenne supérieurs à 2021 sur l'année,

Un consensus38 de prix moyen du minerai de manganèse à 6,4 $/dmtu sur l'année (6 $/dmtu au S2) et de cours du nickel au LME à 25.600 $/t (24.500 $/t au S2) ; le prix du ferronickel devrait se situer à un niveau très en dessous du cours du nickel au LME.

Le coût des intrants devrait se maintenir à des niveaux élevés.

L'ensemble des facteurs externes devrait ainsi conduire à un impact fortement négatif sur l'EBITDA au S2.

Le taux de change E/$ effectif estimé s'élève à 1,09 sur 2022.

Dans un contexte inflationniste et qui reste incertain, et sur la base des consensus de prix mentionnés ci-dessus, la prévision d'EBITDA est revue à la hausse autour de 1,6 MdsEUR en 2022.

Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia, commente :

"C'est avec une grande fierté que je prends mes fonctions de Directeur Général de Verallia, qui publie de très bons résultats semestriels. Verallia a su garder son cap lors de ce semestre dans un contexte géopolitique perturbé et affiche des ventes et un EBITDA en très forte progression. Outre des volumes de vente en hausse, le Groupe a réussi à obtenir un spread d'inflation positif sur le semestre malgré une inflation sans précédent. De plus, l'EBITDA ajusté progresse fortement et la marge est maintenue à son niveau de l'année passée grâce au levier opérationnel provenant de la hausse des volumes et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle (PAP). En dépit de l'incertitude persistante de l'environnement, je suis confiant dans la capacité de Verallia à s'appuyer sur son agilité et son profil résilient pour atteindre les objectifs annuels revus à la hausse."