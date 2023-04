Verallia : très bon début d'année

(Boursier.com) — Verallia annonce une hausse de son chiffre d'affaires à 1.052 ME au T1 (+40,2%, dont 34,7% de croissance organique) et un EBITDA ajusté en hausse à 307 ME par rapport à 183 ME au T1 2022. La Marge d'EBITDA ajusté est à 29,2%, en progression par rapport au T1 2022 à 24,4%.

L'intégration de Verallia UK est en ligne avec nos attentes" commente le groupe qui souligne la baisse du ratio d'endettement net à 1,3x l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois, contre 1,7x au 31 mars 2022 et 1,6x au 31 décembre 2022.

"Verallia a très bien démarré l'année 2023. Le Groupe est en ligne avec son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires. La forte profitabilité du trimestre a bénéficié d'un spread d'inflation positif et de la qualité du travail des équipes industrielles dans la mise en oeuvre du Plan d'Amélioration de la performance. Verallia a de plus refinancé avec succès et dans des conditions attractives une partie de sa dette. Le Groupe a aussi bénéficié d'un relèvement de sa note de crédit par Moody's à la catégorie Investment Grade. Tout ceci manifeste de la grande qualité du profil opérationnel et financier de Verallia. Nous anticipons un EBITDA ajusté supérieur à un milliard d'euros en 2023 et poursuivons notre feuille de route de décarbonation" a

commenté Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.